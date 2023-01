Ônibus sofre acidente após discussão entre motorista e passageiro

Da Redação

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), em Curitiba

Depois de uma discussão entre o motorista e um passageiro, um ônibus do transporte coletivo de Curitiba, no Paraná, sofreu um acidente de trânsito na manhça desta segunda-feira (23).

Segundo contaram funcionários da linha Interbairros IV, a confusão teve início ainda na semana passada, quando um passageiro entrou pela porta traseira do ônibus. Houve uma discussão entre ele, o motorista do veículo e a cobradora.

Nesta segunda, o mesmo passageiro entrou no veículo de início a uma nova discussão. Segundo o relato, com isso, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu contra dois carros que estavam estacionados e um poste.

De acordo com a polícia, o condutor sofreu ferimentos considerados leves. Os demais ocupantes não se machucaram. O passageiro que iniciou a confusão fugiu.

A polícia informou que uma pessoa foi detida posteriormente, mas não confirmou se era o suspeito.

Com informações do g1

