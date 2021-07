Da Redação

Ônibus prensa carro contra caminhão e casal morre no PR

Duas pessoas morreram após um grave acidente envolvendo um carro, um caminhão e um ônibus, em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu na PR-151, na manhã desta sexta-feira (30).

continua após publicidade .

Câmeras de segurança da rodovia flagraram o exato momento da batida. Pela gravação é possível ver que existe uma fila de trânsito. O caminhão e o carro reduzem a velocidade até parar, porém, o ônibus bate na traseira do veículo de passeio. Veja:

continua após publicidade .

As vítimas que morreram são um homem e uma mulher. Conforme os bombeiros, ninguém se machucou no ônibus e no caminhão.

No coletivo, conforme a empresa responsável PGTUR, estava somente com o motorista e também informou que o ônibus passou por uma manutenção no dia 6 de julho e que está com a documentação em dia.

A Polícia Rodoviária Estadual e equipes de socorro foram chamadas. O trânsito ficou em meia pista no KM 291, local do acidente.