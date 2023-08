Ônibus pega fogo com 13 crianças dentro no Paraná; ninguém se feriu

Um ônibus escolar do município de Marilena, na região Noroeste do Paraná, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (17) na rodovia PR-557. No momento do incêndio, treze crianças estavam dentro do veículo.

continua após publicidade

A Brigada Comunitária de Nova Londrina foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com os socorristas, apesar do grande susto, nenhum dos passageiros e nem o motorista ficaram feridos.

- LEIA MAIS: Vigilante encontra corpo amarrado e carbonizado da cintura para cima

continua após publicidade

O motorista do ônibus informou que percebeu as chamas embaixo da cabine, estacionou e, rapidamente, retirou todos as crianças de dentro do veículo. Os alunos foram levados para os destinos por um outro ônibus do transporte escolar no município.

De acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou no local, o fogo no veículo estava controlado, porém as chamas se espalharam pela vegetação. A corporação informou que combateu o incêndio ambiental, que havia atingido aproximadamente 200 metros de pasto e rescaldo.

O município de Marilena enviou uma equipe com caminhão pipa para auxílio na ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News