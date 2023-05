Ônibus escolar se envolve em acidente com caminhões na BR-116

Da Redação

A carga dos caminhões ficou espalhada pela rodovia

Um acidente envolvendo um ônibus escolar e dois caminhões causou a interdição da BR-116 na manhã desta quarta-feira (10), em Antonina, na região da divisa entre os estados do Paraná e São Paulo. Após a colisão entre os três veículos, pelos menos duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 07h40, na altura do quilômetro 23, e nenhuma pessoa ficou ferida. A colisão causou uma grande confusão no trânsito, pois parte da carga dos caminhões ficou espalhada nos dois sentidos da rodovia.

A concessionária Arteris Régis, responsável pela administração do trecho, informou que o congestionamento ultrapassou os três quilômetros. Até o momento desta publicação, as causas da múltipla colisão não foram descobertas.





Fonte: Informações RicMais.

