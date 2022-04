Da Redação

Ônibus envolvido em acidente com 11 mortes não tinha autorização

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou que o ônibus que caiu em uma ribanceira e deixou 11 mortos, em Sapopema, no Norte Pioneiro do Paraná, não tinha autorização para o transporte interestadual de trabalhadores. A ANTT informou ainda que o motorista Adilson Dias, de 52 anos, que morreu no acidente, não tinha cadastro ativo junto ao órgão.

De acordo com a agência, o ônibus não está habilitado para transporte regular e consta como inativo para fretamento na frota de Transportes Labor Ltda, que tem a propriedade do veículo.

Os corpos dos 11 mortos foram levados para o IML de Londrina, que concentrou todo o trabalho de identificação e liberação. As investigações do acidente serão concentradas na Delegacia de Curiúva.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito deve ser instaurado até sexta-feira (1º). A perícia irá analisar se houve falha humana, no ônibus, na pista ou se a queda foi causada por outro veículo.

Confira a lista de vítimas já identificadas:

José Humberto da Silva – 53 anos, Bahia

João Luis dos Santos – 52 anos, Mato Grosso do Sul

Adilson Dias – 52 anos, Mato Grosso do Sul

Edson Moreira – 64 anos, São Paulo

Sidney Rosa Pedroso – 39 anos, Mato Grosso do Sul

Jonathan Welington Guimarães Rosa – 28 anos, Pará

Carlos Ricardo Gonçalves Santos – 50 anos, Bahia

Altemiro Gomes – 42 anos, Minas Gerais