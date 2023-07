Ônibus é incendiado no centro de Paraíso do Norte; veja o vídeo

Ônibus estava estacionado na frente da casa do dono no momento que foi incendiado

Um ônibus de turismo foi incendiado na cidade de Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná, na noite da última terça-feira (25). O fogo acabou deixando o ônibus totalmente destruído. Veja o vídeo abaixo.

Os agentes da Polícia Militar (PM), informaram que o veículo estava estacionado em frente à casa do dono do ônibus no momento que pegou fogo.

De acordo com relato, o dono do ônibus afirmou que pouco tempo antes do fogo se iniciado, ele avistou duas pessoas suspeitas próximas do local.

Para controlar o fogo foi utilizado o caminhão pipa da cidade. Segundo a PM, buscas foram realizadas nas redondezas em procura dos suspeitos, no entanto ninguém foi encontrado. Investigações ainda serão realizadas para esclarecer a situação.

