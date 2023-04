Ônibus de turismo é destruído em incêndio na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pessoas tentaram conter o fogo com um extintor, porém, não conseguiram

Um ônibus de turismo pegou fogo no km 47 da BR-277, em Morretes, litoral do Paraná. O incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (3). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o fogo.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.

-LEIA MAIS: Incêndio em empresa mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana

continua após publicidade .

A polícia informou que as chamas começaram na região do motor do ônibus. Pessoas tentaram conter o fogo com um extintor, porém, não conseguiram.

Em seguida, o fogo se espalhou e incendiou totalmente o veículo.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), duas faixas da via foram bloqueadas para atendimento da ocorrência. Por conta disso, lentidão na pista sentido Curitiba foi registrada.

Com informações do g1 e ricmais.

Siga o TNOnline no Google News