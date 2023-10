Ônibus de passageiros fica destruído após pegar fogo em Rolândia

Um ônibus da empresa Viação Garcia ficou completamente destruído pelo fogo na madrugada desta quarta-feira (25), na rodovia BR-369 em Rolândia (PR).

Segundo a assessoria da empresa, o ônibus fazia a linha Maringá-Uberaba (MG), quando apresentou falhas mecânicas. Os passageiros foram realocados em outro ônibus e seguiram viagem.

Ainda de acordo com a empresa, o incêndio começou quando o veículo era guinchado para a oficina. A ocorrência foi registrada às 4h19.



Bombeiros do 3º Grupamento dos Bombeiros de Londrina (3º GB) foram acionados e apagaram as chamas. No momento do incêndio, não havia nenhum passageiro nem funcionário da empresa no interior do coletivo.

O veículo também estava sem bagagens e sem cargas. Até as 8h30 desta quarta (25), a carcaça do veículo continuava à beira da rodovia. As causas exatas do que ocasionou este acidente ainda serão apuradas.

Foto por Reprodução Veículo estava ainda às margens da rodovia nesta manhã

