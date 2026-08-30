Ônibus de gupo de música gaúcha fica destruído após pegar fogo na BR-376 no PR

Todos os integrantes que estavam no veículo conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido

Um ônibus utilizado pelo Grupo Chamamento pegou fogo na manhã deste domingo (30), enquanto trafegava pela BR-376, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Todos os integrantes que estavam no veículo conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.

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Segundo comunicado divulgado pelo próprio grupo, o incêndio ocorreu durante o deslocamento pela rodovia, na região do distrito de São Luiz do Purunã. Conforme as informações iniciais, uma mangueira do ônibus teria se rompido, provocando o início das chamas, que se espalharam pelo veículo.

O fogo atingiu equipamentos e roupas que estavam no interior do ônibus. Os integrantes conseguiram deixar o veículo antes que as chamas se alastrassem e permaneceram no local apenas com algumas peças de roupa.

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O incêndio provocou danos materiais ao ônibus e aos equipamentos utilizados pelo grupo. Os valores dos prejuízos e as condições do veículo após o incêndio ainda não foram divulgados.





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As circunstâncias do rompimento da mangueira e a origem do fogo deverão ser esclarecidas.

Em comunicado, o Grupo Chamamento informou que todos os integrantes estão bem e agradeceu pelas mensagens, ligações e orações recebidas após o ocorrido. O grupo, ligado à música tradicionalista gaúcha, tem trajetória iniciada em Vacaria (RS) e realiza apresentações pelo Brasil.