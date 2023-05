Ônibus da Saúde de prefeitura fica completamente destruído no Paraná

Da Redação

Veículo ficou completamente destruído

O ônibus da Secretaria de Saúde de Mallet, cidade do sudeste do Paraná, ficou totalmente destruído na BR-153, no início da tarde desta quinta-feira (4). O acidente foi registrado no quilômetro 363 da rodovia, em Rio Azul, no sul do Estado.

Apesar do estado do ônibus, os sete passageiros saíram ilesos e o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

O acidente aconteceu quando o pneu do ônibus estourou, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu árvores. O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero foram acionados para atender as vítimas.

Mesmo sem ferimentos, os passageiros foram levados ao Hospital de Rio Azul para cuidados, já que a maioria estaria se deslocando para tratamentos médicos em outros hospitais.

A parte superior do veículo foi arrancada.

Com informações da ricmais e Catve.

