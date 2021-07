Ônibus com time de futsal tomba na BR-376 e provoca mortes

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta quinta-feira (08), um grave acidente, envolvendo um ônibus, foi registrado na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), duas pessoas morreram.

Outras 20 pessoas sofreram ferimentos leves e uma foi socorrida em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

Segundo a PRF, o condutor do ônibus e um passageiro, que estava no fundo do veículo, morreram no acidente. O ônibus transportava a equipe de futsal de Umuarama, segundo a Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama.

Conforme Nei Victor, técnico do time, que também estava no veículo, a equipe estava indo disputar uma partida pela Taça Brasil de Futsal, em Jaraguá do Sul.

Ainda de acordo com os agentes da PRF, o trecho está bloqueado por conta da ocorrência. Uma carreta e um carro também se envolveram no acidente, porém, os ocupantes destes veículos não sofreram ferimentos.

Um vídeo do momento em que acidente acontece foi registrado. Veja:

Outro vídeo mostra partes do ônibus espalhadas pela pista.

No dia 25 de janeiro deste ano, um acidente com ônibus aconteceu no km 667, sentido Santa Catarina, e resultou na morte de 19 pessoas. Houve 31 feridos.