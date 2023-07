Ônibus com 29 passageiros perde freios e usa área de escape na BR-376

O motorista de um ônibus de turismo com 29 passageiros precisou acionar a área de escape da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, após ficar sem freios. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (21) pelas câmeras de monitoramento da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho. Veja as imagens abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Polícia Civil apreende explosivos de organização criminosa na região; entenda

Segundo a concessionária, o ônibus pertence a Viação Graciosa e levava um grupo de 29 jovens de Curitiba para Guaratuba.

continua após publicidade

Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o pronto atendimento médico em hospitais da região. O incidente foi registrado no sentido à Santa Catarina.

Ainda segundo a Arteris, os passageiros foram realocados para outro ônibus. O motorista permaneceu no local para atendimento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade





Siga o TNOnline no Google News