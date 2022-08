Ônibus com 27 passageiros tomba na BR 277; 6 ficam feridos

Da Redação

As vítimas foram encaminhadas para Foz do Iguaçu

Um ônibus com 27 passageiros capotou no início da manhã desta segunda-feira (1), no km 704, na BR 277, próximo ao pedágio entre as cidades de Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O ônibus trafegava no sentido Foz do Iguaçu/Cascavel, quando tombou no canteiro central. Seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas por socorristas do Siate e do Samu.

As vítimas foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento João Samek, em Foz do Iguaçu. Veja imagens do local durante o atendimento da ocorrência:

Outro acidente

Um caminhão VW branco carregado batata doce e abóbora cabotiá capotou na PR-082, próximo ao Chalé, a cerca de 4 km de São João do Ivaí. O acidente aconteceu por volta das 23h30min de domingo (31).

O motorista relatou que seguia sentido ao trevo da Polícia Rodoviária, quando passou em um degrau no asfalto (defeito) existente bem na curva e o caminhão tombou ficando para fora da pista e espalhando a carga.

Ele contou que carregou o caminhão na região e estava levando para Foz do Iguaçu, região onde reside. Saiba mais clicando aqui.

