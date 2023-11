Ônibus com 25 pessoas sai da pista e tomba em rodovia do Paraná

Um ônibus com 25 pessoas tombou em uma rodovia de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, durante a noite desta segunda-feira (27). O caso aconteceu por volta das 23h30 na PRC-467.

Conforme a Polícia Militar (PM) o veículo possuía placas de Medianeira e acabou saindo da pista após o motorista perder o controle. Dentre os ocupantes, três pessoas tiveram ferimentos moderados a graves e outras 10, ferimentos leves.

As vítimas mais graves foram levadas para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Já as outras foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Marechal Cândido Rondon. Segundo informações, as causas do acidente ainda serão investigadas pela PM. Conforme a polícia, chovia no momento do tombamento.

