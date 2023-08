Ônibus com 25 crianças se envolve em acidente com caminhão no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um ônibus escolar com 25 crianças a bordo tombou após colidir contra um caminhão no final da tarde desta segunda-feira (21) na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A batida foi registrada na altura do km 65, próximo ao bairro Borda do Campo e cerca de três quilômetros do pedágio.

Além do ônibus, que foi parar em uma valeta, o caminhão também teria tombado. Dez crianças, uma monitora, de 23 anos, e o motorista foram encaminhadas ao hospital. Outros 15 alunos foram liberados. Não houve vítimas graves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram ao local.

Reportagem em atualização

