Ônibus com 23 passageiros utiliza área de escape na BR-376, assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista percebeu que estava sem freios

Neste sábado dia 15, um ônibus com 23 passageiros, trabalhadores que retornavam para Santa Catarina, precisou utilizar o dispositivo do km 667,3, quando cerca de um quilômetro antes do local, o motorista percebeu que estava sem freios. Como já conhecia a área, optou por usá-la – preservando a vida de todos. (Veja vídeo abaixo). Passageiros e motorista ficaram ilesos. A reportagem é do portal Bem Paraná.

continua após publicidade .

Desde terça-feira dia 11, já foram cinco entradas nas Áreas de Escape dos dispositivos na BR-376/PR, com três entradas no km 671,7 e duas no km 667,3, na pista sentido Santa Catarina, até o momento.



No início da semana, na terça-feira dia 11, ocorreu a primeira entrada, uma carreta que carregava 8 mil kg de produtos diversos. O motorista percebeu a 2 km do dispositivo no km 671,7 uma pane veicular, optando por acessar a Área de Escape para evitar acidentes. O veículo percorreu 25 metros até parar em segurança.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: PRF do Paraná liberta motorista feito refém em Santa Catarina

Já na quarta-feira (12), a concessionária registrou duas entradas. Uma delas aconteceu por volta das 07h, novamente no dispositivo do km 671,7. Uma carreta que transportava 14 toneladas de placas de gesso apresentou falha nos freios quando o motorista, que já conhecia o dispositivo e trafegava com frequência pela rodovia, decidiu conduzir seu veículo para a caixa de cinasita. Ninguém se feriu.

Por volta das 19h, agora no dispositivo do km 667,3, ao perceber que os freios da carreta – com carga de 10 toneladas de chapas de ferro, não funcionavam, o motorista tomou a atitude mais assertiva ao adentrar na área com seu veículo e sair ileso do incidente.

continua após publicidade .

Na tarde de quinta-feira (13) no dispositivo do km 671,7. Um caminhão de quatro eixos, que transportava um equipamento de perfuração, adentrou mais de 80 metros da área após a perda dos freios. Os três ocupantes do veículo não se feriram.

As áreas de escape, são dispositivos de segurança utilizados em trechos de declive por caminhões com problemas no freio ou algum tipo de pane – já demonstraram sua eficácia ao longo dos últimos 12 anos, desde a implantação da primeira área de escape construída pela Arteris Litoral Sul em 2011, no km 671,7, sentido sul da BR-376 em Guaratuba/PR. Em 2019 foi construída a segunda área de escape da Serra do Mar, no km 667,3, essa já trouxe maior tecnologia embarcada, com pórticos rolantes que facilitam a remoção do veículo e possibilita nova utilização do dispositivo em menor tempo.

Veja o vídeo:

continua após publicidade .

🙌Mais 23 vidas foram salvas na Área de Escape do km 667 da BR-376/PR, sentido SC, na manhã deste sábado (15). O condutor do ônibus adentrou 35 metros do dispositivo, após perda dos freios.

Em apenas 6 dias, 29 vidas foram salvas pelas Áreas de Escapes de Guaratuba. @ANTT_oficial pic.twitter.com/XjAAEtZJUb — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 15, 2023

Como funciona a área de escape

Importante recurso de segurança viária, a Área de Escape tem o objetivo de parar veículos desgovernados, preservando a vida dos condutores e demais usuários que utilizam a rodovia. O dispositivo conta com uma faixa de acesso exclusiva e uma caixa com cinasita (argila expandida).As áreas de escape da BR-376/PR foram construídas pela Arteris Litoral Sul na região de Guaratuba-PR. A primeira, inaugurada em 2011 no km 671,7, já foi utilizada 312 vezes – com 442 vidas salvas. A mais recente, inaugurada em novembro de 2019 no km 667,3, já salvou 336 vidas em 165 utilizações.

Siga o TNOnline no Google News