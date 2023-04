Ônibus com 18 passageiros tomba em Guarapuava

Da Redação

Os 18 passageiros ficaram feridos.

Um ônibus com 18 passageiros tombou no início da madrugada desta sexta-feira (14), por volta das 1h15, na BR-277, no km 362. No Ônibus, 18 passageiros que são trabalhadores de uma Fábrica de Celulose do interior de Guarapuava, ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar e SAMU de Guarapuava encaminharam os feridos para hospitais da cidade, sendo dois passageiros que inspiravam maiores cuidados médicos e 16 com ferimentos leves.

O repórter cinematográfico Fabrício Eduardo, conversou com o motorista, de 35 anos. Segundo o motorista do coletivo, que não se feriu, ele acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista e ficou impossibilitado de evitar o acidente.

A empresa responsável pelo ônibus, diz que o motorista é experiente e há 13 anos trabalha na empresa como motorista, há 7, faz esta linha transportando trabalhadores desta fábrica. A empresa disse, ainda, que não há previsão para retirada do ônibus das margens da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal, DER, SAMU e Bombeiros de Guarapuava, estiveram prestando atendimento a ocorrência.

Com informações: Marechal News

