Ônibus cai de ribanceira e seis pessoas ficam em estado grave

Ônibus intermunicipal sofre acidente

Entre as 29 pessoas que estavam em um ônibus que caiu em uma ribanceira às margens de um canal que passa próximo ao viaduto no Anel Viário, em Itaitinga, no Ceará, 25 ficaram feridas, seis delas em estado grave. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (5), no km 17 da BR-116, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), na capital e para o Hospital Municipal de Itaitinga. Alguns feridos tiveram apenas escoriações pelo corpo e receberam atendimento no local.



De acordo com o IJF, 11 pessoas, entra elas duas crianças, estão internadas na unidade passando por exames e avaliações.

Entre os feridos, está o condutor do ônibus, que ficou preso às ferragens e relatou aos agentes dores nas pernas e na coluna. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O Samu Ceará enviou oito ambulâncias ao local para socorrer as vítimas.

Em nota, a Prefeitura de Morada Nova lamentou o acidente e informou que todos os feridos estão recebendo o suporte necessário a fim de que possam se recuperar o mais rápido possível. O órgão disse ainda que o ônibus havia passado por uma avaliação e apura as circunstâncias do acidente.

