Ônibus bate na traseira de carreta e deixa 14 feridos em Ortigueira (PR) na BR-376; veja

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Acidente aconteceu entre Imbaú e Ortigueira durante a madrugada desta segunda-feira (31); vítimas tiveram ferimentos leves







Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta carregada com milho deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (31), na BR-376, na altura do km 360, entre os municípios de Imbaú e Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná.

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Conforme informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 2 horas e foi uma colisão traseira. O ônibus fazia a rota entre Umuarama e Curitiba.

Segundo a PRF, a carreta trafegava pela faixa da direita quando foi atingida pelo ônibus.

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Ao todo, 13 passageiros e o motorista do ônibus sofreram ferimentos leves. Todos foram encaminhados para atendimento médico em Ortigueira.





Foto: Divulgação/ PRF Foto: Divulgação/ PRF

A ocorrência mobilizou equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e da concessionária CCR PR Vias. Devido ao número de vítimas, foi acionado o protocolo de AMUV (Acidente com Múltiplas Vítimas).

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O acidente provocou congestionamento na rodovia durante a madrugada. Um motorista que estava no local relatou ter permanecido parado no trânsito por cerca de duas horas.

A pista foi totalmente liberada às 6h45 desta segunda-feira.





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Foto: Colaboração TNOnline Foto: Colaboração TNOnline



