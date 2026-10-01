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Ônibus bate contra imóvel e deixa oito feridos em Curitiba

Acidente aconteceu no bairro São Francisco na manhã desta quinta-feira; passageiros também teriam sofrido ferimentos leves

Escrito por Da Redação
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Ônibus bate contra imóvel e deixa oito feridos em Curitiba
Autor Acidente ocorreu nesta quinta-feira - Foto: Djalma Malaquias/Banda B

Um ônibus da linha Santa Felicidade bateu contra um imóvel na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro São Francisco, em Curitiba, deixando oito pessoas feridas. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Treze de Maio e Almirante Barroso e mobilizou equipes de socorro para o atendimento às vítimas. No momento da colisão, o imóvel atingido estava vazio.

-LEIA MAIS: Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Apucarana

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O motorista do transporte coletivo sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido. De acordo com o subtenente Batista, do Corpo de Bombeiros, o condutor foi resgatado consciente, mas não chegou a explicar o que motivou a batida. Além dele, outros sete passageiros que estavam no veículo tiveram ferimentos leves, como escoriações e contusões, e foram encaminhados a hospitais da região para avaliação médica.

Havia cerca de dez pessoas no interior do ônibus durante o acidente. Uma passageira que saiu ilesa relatou que a colisão foi rápida e assustadora. Segundo ela, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. A usuária do transporte atribuiu o acidente às condições da via, ressaltando que o piso de paralelepípedo se torna liso e perigoso em dias de chuva.

Devido à gravidade da ocorrência e ao trabalho das equipes de resgate, o trânsito precisou ser bloqueado nas ruas João Manoel e Almirante Barroso. Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) foram acionados e permaneceram no local para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos na região.

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As informações são da Banda B

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