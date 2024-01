Ondas de calor e risco de tempestades marcam início de ano no Paraná

O início do ano será marcado por ondas de calor e risco de tempestades, segundo informações do Sistema e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Nos primeiros dias de 2024, essa deve ser a condição climática para o município de Maringá, no noroeste do Paraná, e toda região.

Conforme as previsões, a metade norte do Estado continua registrando as maiores temperaturas. Os maringaenses e moradores da região podem esperar dias bastante quentes com grande possibilidade de chuva. As pancadas isoladas de chuva devem ser rápidas e, geralmente, registradas no final da tarde.

Segundo o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, as máximas passam dos 30°C nos próximos dias em Maringá e não se descarta a possibilidade de tempestade no noroeste, mas de forma pontual. “A chance de chuva fica mais alta nas regiões paranaenses nos próximos dias”, diz.

Alerta Amarelo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para risco de tempestade nesta terça-feira (2). Parte do noroeste do Paraná está incluído no mapa que indica perigo potencial para o evento climático. De acordo com informações, os ventos podem atingir mais de 40 km/h. O alerta segue até às 23h59 desta terça.

-Com informações GMC Online.

