Onda de frio intenso começa a perder força nesta quinta

A massa de ar polar que está presente sobre o Sul do Brasil começa a perder força nesta quinta-feira (19), conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Mesmo com a onda de frio perdendo a intensidade, várias cidades do estado registraram temperaturas abaixo dos 10ºC ao amanhecer.

Em Apucarana, por exemplo, os termômetros marcaram 6,9ºC nesta manhã. O município amanheceu com o céu predominantemente nublado, porém, o sol deve aparecer ao decorrer do dia.

A cidade que registrou a menor temperatura foi Cambará, que fica situada na região Norte do Paraná. A mínima obtida foi de 2,7ºC.

Em General Carneiro, a mínima foi de 5ºC; Ponta Grossa, 5,1ºC; Guarapuava, 5,9ºC; Cascavel, 6,7ºC; Curitiba, 6,8ºC; Londrina, 7,6ºC; Maringá, 8,7ºC; e Foz do Iguaçu, 9,2ºC.

Ainda conforme o Simepar, mesmo com a elevação da temperatura, existe a possibilidade de ocorrência de geada nesta sexta-feira (20), principalmente na metade sul do estado.