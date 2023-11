Onda de calor: Maringá amplia horário de funcionamento dos chafarizes

Com as altas temperaturas, as fontes de água da Praça Napoleão Moreira da Silva, no centro de Maringá, noroeste do Paraná, transformaram-se em atrativos para se livrar do calor. O espaço público revitalizado pela gestão municipal e entregue para a comunidade no ano passado tornou-se atração aos fins de semana, principalmente nos dias quentes.

Para a "Maringá Encantada", a Prefeitura ampliou os horários de funcionamento do túnel e da fonte luminosa da praça. Serão cinco horários de segunda a sexta-feira e seis aos sábados e domingos.

Os chafarizes funcionam de forma automática em horários programados. Confira os horários de funcionamento:

Segunda a sexta-feira:

– 11h30 às 13h

– 15h às 16h

– 18h às 19h

– 20h às 21h

– 22h às 23h30

Sábado e domingo:

– 9h às 10h

– 11h30 às 13h

– 15h às 16h30

– 18h às 19h

– 20h às 21h

– 22h30 às 0h

O prefeito Ulisses Maia destaca que a ampliação dos horários de funcionamento das fontes de água possibilitam que a comunidade possa ocupar o espaço público por ainda mais tempo. Ele também lembra que, durante a "Maringá Encantada", a Praça Napoleão Moreira da Silva foi transformada na "Vila do Papai Noel". O local funcionará das 19 às 23 horas entre os dias 15 e 23 de novembro. Do dia 24 de novembro até 7 de janeiro, o funcionamento será de segunda a sexta, das 17 horas à meia-noite, e aos sábados e domingos, das 14 às 2 horas. O Papai Noel receberá a comunidade até 24 de dezembro.

“Revitalizamos e modernizamos a Praça Napoleão Moreira da Silva para a comunidade, para que todos os maringaenses possam ocupar e aproveitar o espaço público. Os chafarizes tornaram-se uma opção de lazer para a população, principalmente para as crianças. Com a ′Maringá Encantada′, além de visitar o Papai Noel, as famílias poderão aproveitar ainda mais a praça”, diz o prefeito.

A secretária de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, explica que os intervalos para funcionamento das fontes de água são necessários para limpeza e manutenção. “A ampliação do horário de funcionamento considera o maior movimento na região central durante a ′Maringá Encantada′, além do funcionamento do comércio em horário especial neste período de fim de ano. Queremos que todas as famílias possam ocupar esse espaço público”, afirma.

