Onda de calor faz tatus procurarem piscina para se refrescar no Paraná

O caso ocorreu em Ivaté, no norte do Paraná

A onda de calor extremo que afeta o Paraná fez com que dois tatus procurassem uma chácara para se refrescar em Ivatuba, no norte do Paraná. A moradora do local, identificada como Dalva Carvalho, se deparou com os animais dentro da piscina e não pensou duas vezes em registrar o momento. (Assista abaixo)

A moradora conversou com a imprensa e explicou que os tatus aproveitaram o espaço e, pouco tempo depois, voltaram para a natureza. "Eu deixei eles nadarem um pouquinho e depois eles saíram de boa", disse Dalva ao G1.

O episódio ocorreu nessa segunda-feira (25), dia em que Ivatuba registrou a máxima de 41°C e a mínima de 27°C, segundo os dados da ClimaTempo. Temperaturas elevadas como as que estão sendo vistas recentemente requerem atenção especial, pois oferecem riscos à saúde.

Conforme Dalva, os dois tatus foram encontrados nadando logo pela manhã. Isso porque a família costuma deixar a piscina coberta durante a noite, para evitar que animais caiam na água e se afoguem.



Ainda de acordo com Dalva, devido ao calor, outros animais vão à chácara para se refrescar, entre eles um gambá, macacos-prego e cobras.

Com informações do G1.



