Onda de assaltos em ponto de ônibus assusta moradores do PR; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Esperar pelo ônibus tem sido motivo de desespero por muitos passageiros e comerciantes do Paraná, devido a uma onda de assaltos nos pontos de espera dos transportes coletivos.

continua após publicidade

Tem sido citada com frequência a rua Padre Germano Mayer, no bairro Cristo Rei, em Curitiba, principalmente em alguns pontos em frente do Shopping Alto XV, que a cada dia tornam-se muito mais arriscado.

- LEIA MAIS: Passageiros, modelo e buscas: o que se sabe sobre avião desaparecido

continua após publicidade

Os ladrões se escondem atrás de árvores e no momento que julgam favorável, fazem a abordagem. De acordo com um comerciante local, os assaltantes ficam escondidos nas árvores a espera de quem sai do shopping e caminha até o ponto de ônibus. Sendo que nesse trajeto, os passageiros ainda precisam atravessar a linha férrea.

Leia a matéria completa no site da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News