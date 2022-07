Onça se esconde em quintal de casa após ser surpreendida por cães

Da Redação

O animal foi acuado pelos cães do terreno da ersidência

Câmeras de segurança flagraram a movimentação de uma onça-parda em um bairro de Assaí, município do norte do Paraná, durante a manhã desta sexta-feira (22). A Defesa Civil e Polícia Ambiental foram chamadas para realizar a remoção do felino, que se escondeu em uma casa da cidade.

De acordo com as autoridades, o animal invadiu o terreno da residência e os cães que vivem no local o acuaram, fazendo ele se esconder. A Defesa Civil acredita que a onça tenha pulada o muro do imóvel, que não é alto.



Segundo as informações dos órgãos responsáveis pelo caso, há uma região de mata próximo ao bairro da casa onde a onça foi encontrada. Depois de ser resgatada, a onça deve passar por uma avaliação e será devolvida à natureza, se estiver em boas condições de saúde.

Confira o registro da movimentação do animal pelas casas do bairro:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do g1.

