Onça-pintada é flagrada passeando tranquilamente em rodovia do Paraná

Peter foi visto caminhando tranquilamente pela rua

Uma onça-pintada foi registrada passeando pelo Parque Nacional do Iguaçu, na sexta-feira (24) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O flagra foi feito pelo profissional de turismo Aveni de Oliveira.

Conforme o Projeto Onças do Iguaçu, que monitora e realiza trabalho de conservação da espécie na região, o animal avistado é o macho Peter.

No vídeo é possível ver o momento em que o felino sai da mata em vai em direção a pista. O animal para, olha para o veículo e segue caminhando tranquilamente para o outro lado da rua. Depois, a onça entra no mato.

MARILÂNDIA DO SUL

Duas onças-pardas, que provavelmente são mãe e filhote, foram flagradas por imagens de uma câmera em meio a uma vegetação em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, em fevereiro deste ano. Os animais, que foram filmados circulando na madrugada do dia 5, foram registrados pelo biólogo de Apucarana, Fernando Felipe Rodrigues, também conhecido como Repórter Selvagem.

Na filmagem, é possível ver nitidamente uma das onças. No entanto, a outra, fica um pouco escondida por conta da iluminação. "Acredito que seja mãe com filhote. Elas foram vistas na área rural de Marilândia, passeando perto de uma represa. Ela estava ensinando o filhote a caçar capivara, animal bastante presente nesta região", comenta o biólogo.



