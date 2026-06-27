Onça-pintada é flagrada em área urbana de cidade do PR e assusta moradores

Felino foi visto caminhando próximo ao bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, na manhã deste sábado (27)





Uma onça-pintada foi flagrada circulando por uma área urbana próxima ao bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, na manhã deste sábado (27). O aparecimento do felino, que teve sua movimentação registrada por câmeras de segurança, chamou a atenção e assustou os moradores que transitavam pela região que faz divisa com uma área florestal.



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Apesar do susto inicial relatado pela vizinhança, o Projeto Onças do Iguaçu, entidade responsável pelo monitoramento da espécie na região, informou que o animal possivelmente já retornou em segurança ao seu habitat natural. As equipes de monitoramento encontraram pegadas em um trecho de mata próximo, indicando que a onça seguiu em direção à vegetação logo após deixar a zona habitada.

Especialistas do projeto explicam que a presença desses predadores nos limites da cidade é um fenômeno que pode ocorrer devido à proximidade do perímetro urbano com os fragmentos de mata da região, que abrigam populações ativas da espécie.

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A orientação dos órgãos ambientais é rigorosa: em caso de novos avistamentos, a população jamais deve tentar se aproximar, encurralar ou perseguir o animal. A recomendação é manter distância e acionar imediatamente as autoridades ambientais competentes para que o monitoramento ou resgate seja feito com total segurança para as pessoas e para o felino.



