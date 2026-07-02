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MANDAGUARI

Onça-pintada é capturada por força-tarefa em cidade do Paraná

Animal foi sedado e recolhido com segurança por técnicos ambientais; felino permanecerá sob monitoramento antes da definição sobre seu destino

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 08:22:28 Editado em 02.07.2026, 14:34:24
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Onça-pintada é capturada por força-tarefa em cidade do Paraná
Autor De acordo com o IAT, a onça foi encontrada após um trabalho de monitoramento realizado nos últimos dias - Foto: Divulgação IAT

Uma onça-pintada foi capturada na madrugada desta quinta-feira (2) durante uma operação realizada pelo Instituto Água e Terra (IAT) na zona rural de Mandaguari, no norte do Paraná. O animal havia sido localizado nas proximidades de uma empresa instalada na região, mobilizando equipes especializadas para garantir a segurança dos moradores e a preservação da espécie.

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De acordo com o IAT, a onça foi encontrada após um trabalho de monitoramento realizado nos últimos dias, motivado por sucessivos relatos e registros de avistamentos do felino em Mandaguari e municípios vizinhos.

Durante a operação, os técnicos utilizaram protocolos específicos de manejo da fauna silvestre. O animal foi sedado e capturado sem ferimentos, sendo posteriormente encaminhado para um local adequado, onde permanecerá sob observação veterinária e monitoramento constante.

Segundo o instituto, a medida teve como objetivo conciliar a proteção da população com a conservação da espécie, considerada um dos principais símbolos da biodiversidade brasileira.

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Após o período de acompanhamento, os órgãos ambientais irão definir o destino da onça-pintada, levando em consideração critérios técnicos e o bem-estar do animal.

A presença do felino na região vinha sendo acompanhada por equipes ambientais desde os primeiros registros, que despertaram atenção entre moradores e produtores rurais. O monitoramento buscava identificar os deslocamentos do animal e evitar situações de risco, tanto para a comunidade quanto para a própria onça.

A onça-pintada é o maior felino das Américas e desempenha papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Especialistas ressaltam que, diante da expansão das áreas urbanas e agrícolas, episódios de aproximação entre animais silvestres e comunidades humanas tendem a exigir ações cada vez mais coordenadas de manejo e conservação.

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biodiversidade brasileira conservação da fauna manejo de animais silvestres monitoramento ambiental onça-pintada proteção da vida selvagem
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