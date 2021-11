Da Redação

Onça parda presa em armadilha para capivara é resgatada

A Polícia Militar Ambiental realizou o resgate de uma onça parda que ficou presa em uma armadilha para capivaras às margens do Rio Ivaí, em São Carlos do Ivaí, no Paraná. O animal foi resgatado na noite de sexta-feira (26).

Segundo a polícia, as equipes prestaram apoio ao Instituto Água e Terra (IAT) de Paranavaí. Testemunhas relataram aos órgãos que a onça parda havia ficado presa a um laço feito para captura de capivaras.

Os profissionais precisaram utilizar um enforcador para imobilizar o animal e o médico veterinário conseguir aplicar os medicamentos necessários para sedação. Com o animal mais calmo, foi possível retirar a armadilha, que estava presa a uma das patas traseiras da onça.

Logo após o resgate, o animal foi examinado pelo veterinário e, segundo o médico, tinha apenas ferimentos leves. A onça, então, pode ser solta novamente na mata.

Com informações do GMC Online.