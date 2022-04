Onça é suspeita de atacar cavalo em Cascavel no Paraná

Da Redação

Neste domingo (17), moradores do bairro Lago Azul, no município de Cascavel, cerca de 280 quilômetros de Maringá, flagraram uma onça passando pela região. A suspeita é que a onça tenha atacado um cavalo.

Em vídeo feito por moradores, é possível ver o felino atravessando uma estrada de chão e, logo em seguida, entrando em uma mata. Na noite de sábado (16), por sua vez, um cavalo foi atacado por um felino na Rua Lagoa da Conceição e teve vários ferimentos na cabeça e no focinho. Segundo informações, apuradas no local onde o animal foi ferido, há dois dias uma ovelha também havia sido atacada na região.

O cavalo foi atendido pelo veterinário Rodrigo Neca, gerente de vida silvestre do Zoológico de Cascavel, e o especialista afirmou que as lesões encontradas no animal são características de um ataque felino. Equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Veja abaixo imagens do cavalo machucado, conteúdo pode ser considerado sensível:

Fonte: Informações do GMC Online.