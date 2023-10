Oito rodovias seguem interditadas devido às chuvas no Paraná; veja

Veja situação atualizada pela Polícia Militar do Paraná.

As chuvas que atingem o Paraná há mais de 10 dias continuam causando transtornos. Nesta quarta-feira (18), pelo menos oito rodovias, entre estaduais e federais, estão com algum bloqueio. Veja situação atualizada pela Polícia Militar do Paraná:

BR-476 | União da Vitória | Interdição total no km 357, entre Paulo Frontin e União da Vitória.

BR-153 | General Carneiro | Interdição total no km 487, entre General Carneiro e União da Vitória. Interdição parcial no km 459, com trânsito em meia pista.

PR-410 | Estrada da Graciosa | Interdição total das 19h às 7h.

PR-151 | São Mateus do Sul | Interdição total na divisa com Santa Catarina por conta de alagamentos.

PRC-280 | União da Vitória | Interditada a ligação da BR-153 e BR-280.

PR-836 | União da Vitória | Interditada em toda a extensão ao lado do Rio Iguaçu.

PR-510 | Balsa Nova | Interditada devido a alagamento próximo à ponte que divide Balsa Nova e Lapa.

PR-151 | Jaguariaíva | Interditada no km 218.

PR-540 | Guarapuava | Totalmente interditada entre os km 0 (entroncamento com a PR 170) até o km 06.

