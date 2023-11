Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico no norte do PR

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam oito pessoas em uma operação contra o tráfico de drogas em Londrina, na região norte do Estado, nesta terça-feira (21). A operação, realizada nas proximidades de bares e de um motel da cidade, também contou com o apoio de cães da PCPR.

Na ação de segurança pública, foram cumpridos oito mandados de busca a apreensão. As autoridades localizaram e apreenderam drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e as outras cinco por mandado de prisão em aberto.

“Durante as investigações, iniciadas em outubro de 2022 de forma integrada, nós já prendemos outras pessoas envolvidas com o esquema. O intuito é apurar e combater o tráfico de drogas na região central de Londrina”, disse o delegado Adilson José da Silva.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

