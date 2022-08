Oito homens morrem após confronto com a PM no Paraná

Da Redação

Os homens mortos no confronto seriam participantes de uma facção criminosa

Um confronto armado resultou na morte de oito homens que seriam participantes de uma facção criminosa, na madrugada desta quinta-feira (11), em Curitiba, Paraná. A troca de tiros aconteceu após o setor de inteligência da Polícia Militar (PM) descobrir que a quadrilha se preparava para assassinar um homem, que integrava uma facção rival.

Após obterem essa informação, equipes de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), da Polícia Militar, foram aos bairros Cachimba e Cajuru. Durante averiguação no bairro Cachimba, os policiais abordaram um veículo Fiat Palio com alerta de furto ou roubo. Conforme a corporação, havia dois indivíduos no interior do automóvel.

Os agentes de segurança ordenaram aos ocupantes do Fiat Palio que saíssem de dentro do veículo, mas, ao sair do carro, os homens, que estavam armados, efetuaram disparos contra a equipe da PM. Os policiais revidaram e balearam os dois suspeitos, que não resistiram e morreram no confronto.

Ao mesmo tempo, no bairro Cajuru, outra equipe da RONE encontrou um veículo Fox, também com alerta de furto ou roubo, em frente a uma residência. No interior da casa havia seis homens, e, no momento em que os agentes tentaram realizar uma abordagem, houve uma intensa troca de tiros.

Os seis suspeitos foram baleados no confronto. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram chamadas, porém, nada pôde ser feito. Os criminosos morreram no local.

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado par recolher os corpos. Até o momento, a identidade dos mortos não foi divulgada.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

