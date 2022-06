Oito apostas do Paraná acertam a quina da Mega-Sena

Da Redação

Oito apostas do Paraná acertaram cinco dezenas do concurso 2.486 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (31). Os números sorteados foram: 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56. As apostas foram feitas nas cidades de Cascavel, Curitiba, Medianeira, Marialva, Londrina, São José dos Pinhais e Guarapuava.

Além dos oito sortudos do Paraná, mais 223 pessoas acertaram a quina em todo país. Ainda no sorteio de terça-feira, 15.582 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 590,37 cada.

Em Cascavel, um bolão faturou R$55.752,52. Em Curitiba, Guarapuava, Londrina, Marialva e São José dos Pinhais, uma aposta simples em cada uma das cidades levou R$ 27.876,31. Já em Medianeira, duas apostas simples faturaram R$ 27.876,31 cada

Para o sorteio desta quinta-feira (2), o prêmio previsto é de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Com informações G1.