Ofensas contra bolsistas após eleições terminam em expulsão de estudantes de medicina no PR

Estudantes do curso de Medicina da UniCesumar, em Maringá, no Norte do Paraná, foram alvos de advertências, suspensões e expulsões após promoverem ataques preconceituosos contra alunos bolsistas. As ofensas ocorreram em um grupo de WhatsApp logo após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, no último domingo (25), e vieram a público através de denúncias em uma página nas redes sociais. Diante da repercussão do caso, a instituição de ensino e o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) emitiram comunicados oficiais para detalhar as medidas adotadas e repudiar o episódio.

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Sobre as sanções disciplinares e o encerramento da investigação interna, a universidade se manifestou detalhando os próximos passos. "A UniCesumar informa que concluiu, na sexta-feira (30), uma sindicância interna para investigar o caso. Após a apuração, a comissão recomendou medidas disciplinares, que foram definidas pela Reitoria conforme a gravidade das condutas. Entre as punições aplicadas estão advertências, suspensões e desligamentos do quadro discente da instituição. A universidade repudia qualquer forma de discriminação ou preconceito e reafirma o compromisso com a ética, o respeito à vida e os valores que orientam a formação dos estudantes", destacou a nota, acrescentando ainda que "o Núcleo de Apoio ao Estudante de Medicina (NAEME) permanece à disposição para oferecer acolhimento, orientação e suporte aos envolvidos, e esclarecemos que os grupos de WhatsApp nos quais as mensagens foram compartilhadas não possuem vínculo institucional." A universidade optou por não divulgar o número exato de alunos penalizados.

O episódio também gerou forte reação do órgão de classe que regulamenta a profissão no estado. Em nota divulgada para a imprensa, o Conselho Regional de Medicina reforçou a gravidade da conduta ética dos futuros profissionais. "O CRM-PR repudia as atitudes discriminatórias. Esse tipo de comportamento contraria os princípios fundamentais do Código de Ética do Estudante de Medicina. A formação médica exige compromisso com os valores humanísticos e humanitários, além da promoção do bem-estar físico, mental e social das pessoas, sem discriminação de qualquer natureza. O órgão adotará as providências cabíveis dentro de suas atribuições, acompanhará o caso e defende uma apuração rigorosa e transparente dos fatos pelas instâncias competentes", finalizou o conselho.