Observatório de Feminicídios Londrina comemora dois anos

Em abril, o Néias-Observatório de Feminicídios Londrina comemora 2 anos de atividade. Para marcar a data, a associação promove um bate-papo no Sesc Cadeião (Rua Sergipe, 55), nesta quarta-feira (26), a partir das 19h30, com entrada aberta à comunidade. O objetivo é debater o impacto do trabalho de Néias para a sociedade.

Nascida para dar e ecoar vozes de mulheres vitimadas pela forma mais brutal da violência de gênero, o feminicídio, Néias tem focado seus esforços no acompanhamento e divulgação dos julgamentos de feminicídios tentados e consumados na Comarca de Londrina.

“Acompanhamos quase 30 júris, nos quais nos comovemos, nos revoltamos, nos solidarizamos com mulheres e famílias enlutadas. Buscamos visibilizar para a sociedade as consequências dos feminicídios e cobramos da administração pública e do sistema judicial medidas eficazes de prevenção, punição, reparação de danos e restituição de direitos. Ainda há muito a fazer, mas já conquistamos bastante”, destacam Néias.

A Associação é composta por voluntárias das mais diferentes áreas de formação: sociologia, direito, jornalismo, antropologia, educação e artes.

Alguns dados relevantes:

Levantamento do Laboratório de Estudos de Feminicídios (Lesfem) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com apoio de Néias-Observatório de Feminicídios Londrina, sistematizou os dados de 23 feminicídios julgados em Londrina entre 2021 e 2022.

Os dados mostram que:

- feminicídios ocorrem quando as mulheres rompem ou tentam romper o relacionamento (60,3% dos casos);

- em 78,2% dos processos, (18 dos 23 casos) as motivações apontadas para o crime foram o desejo da mulher de terminar o relacionamento ou ciúmes por parte do agressor;

- em 12 dos 23 casos acompanhados pela associação o crime foi cometido em ambiente residencial;

- também em 12 casos a arma utilizada foi a faca, ou instrumento semelhante.

Confira a programação do evento de 2 anos de Néias

Abertura: Performance de Amanda Marcondes

Silvana Mariano: Apresentação da criação de Néias

Martha Ramirez-Galvez: Dados sobre os julgamentos de feminicídios tentados e consumados nos dois anos do Observatório

Convidadas e convidados para o bate-papo:

Sueli Galhardi – Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Peterson Dias – Jornalista da Rede Massa

Ronaldo Braga – Ministério Público

Maria Goreti – Sobrevivente de tentativa de feminicídio

