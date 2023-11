Obras podem afetar abastecimento de água em Maringá; saiba os bairros

Siga o TNOnline no Google News

A Sanepar informa que será feita a interligação de obras de melhorias no sistema de abastecimento de água de Maringá, no noroeste do Paraná, nesta terça-feira (21). Os serviços terão início às 8 horas e devem se estender até às 18 horas. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 22 horas, de forma gradativa.

Por esta razão, poderá faltar água nos bairros Parque Industrial Bandeirantes, Cidade Industrial, Avenida Melvin Jones e Avenida Paranavaí. Podem sofrer com baixa pressão na rede de distribuição ou falta de água os jardins São Miguel, Aurora, Montreal, Indaiá 2, Kosmos, Olímpico, Ouro Cola, Everest, Califórnia, dos Pássaros, Santa Cruz, Arezzo, Giardino San Marco, Campo Belo e Noroeste, além do Conjunto Thais, das Chácaras Estilo e Parque Hortência I e II.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.



Poderão ficar desbastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Serviço

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

