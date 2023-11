Obras no Contorno Sul, em Maringá, iniciam e trecho será bloqueado

A Prefeitura de Maringá iniciará nesta quinta-feira (16), as obras de recuperação do viaduto do Contorno Sul, que estará totalmente interditado a partir das 07h00. O trecho sobre a linha férrea apresentou problemas estruturais. Na sexta-feira, 10 de novembro, o local foi interditado parcialmente e na manhã de domingo (12), o acesso ao Contorno Sul, na rotatória com a Avenida Colombo, também foi interditado, o que provocou longos congestionamentos.

Além do viaduto, o bloqueio continua na rotatória até a finalização das obras. A execução do serviço depende das condições climáticas e deve durar até 40 dias. A obra será executada pela equipe da Secretaria de Infraestrutura para garantir agilidade e início imediato dos trabalhos. No local, o pavimento será aberto para compactação dos dois lados do viaduto. Será colocada camada de pedra tipo rachão, concreto e laje de aproximação com sistema de drenagem, além de um reforço na estrutura que limita a linha férrea, para evitar afundamento. Para finalizar, haverá recomposição do pavimento.

O trecho do Contorno Sul, de acordo com a Prefeitura, está devidamente sinalizado, com cones e cavaletes, e os motoristas devem aumentar a atenção. Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) seguirão no local e a sinalização será reforçada. A Semob indica quatro rotas alternativas para os veículos que vierem da PR-317, sentido Campo Mourão – Sarandi. São duas rotas alternativas para caminhões e duas para carros e motos (clique aqui para acessar o mapa). Confira as rotas abaixo.

Para tráfego de caminhões:

Rota 1: para ir à região próxima a Sarandi, vindo da PR-317, siga diretamente pela rodovia até a rotatória da Avenida Colombo, pegue à direita e siga pela avenida até o encontro entre os contornos Norte e Sul na divisa Maringá/Sarandi.

Foto por Da Redação

Rota 2: para ir à região próxima a Sarandi, vindo da PR-317, siga diretamente pela rodovia até a rotatória da Avenida Colombo. Pegue à esquerda e entre na Rua Almerindo Silveira Coelho. Na sequência, entre no Contorno Norte e siga até o final da via.

Foto por Da Redação

Para tráfego de veículos leves:



Rota 1: adentrar à direita na Avenida Gastão Vidigal vindo da Rua Mário José de Faria Ferraz e seguir até a Avenida Colombo. Vire à direita e siga até o encontro entre os contornos Norte e Sul.

Foto por Da Redação

Rota 2: siga pelo Contorno Sul e vire à direita na Rua Maria Joana Bueno de Souza. Na sequência, fazer o seguinte trajeto: Rua José Carlos Pedroso (marginal do Contorno Sul), Rua das Macieiras e Rua Antônio Fritzen. Entre em Sarandi, percorra a Avenida Ângelo Perine, Rua Atílio Salvalagio e Avenida Maringá. Entre na terceira saída da Praça Ipiranga na Avenida Londrina, chegando até o cruzamento da mesma com a BR-376.

Foto por Da Redação

