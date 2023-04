Da Redação

Obras emergenciais na Estrada da Graciosa avançam com contenção e sondagens

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) continua avançando nas obras emergenciais da Estrada da Graciosa (PR-410), na Região do Litoral, atingida por escorregamento de materiais em meses anteriores. As frentes de trabalho atuam em quatro quilômetros diferentes da rodovia, visando garantir a liberação do tráfego com segurança e o mais breve possível.

No km 7, o trecho mais crítico, onde chegaram a ser registrados rachaduras e afundamento da pista, já foram concluídos os serviços de injeção de nata de cimento (jet grouting) no talude de aterro da pista e continua a execução de tirantes (espécie de barra de metal) no dispositivo de contenção da rodovia, uma cortina atirantada.

No km 8, onde o dano foi acima da rodovia, está em andamento o retaludamento, com remoção e transporte de terra para reiniciar os serviços de contenção. Também está em execução barreira de concreto New Jersey no local para proteger a pista contra novos escorregamentos durante esse período.

No km 12 estão em implantação 40 grampos metálicos de 12 metros para contenção no talude, parte da técnica de solo grampeado. Ao todo serão colocados no local 840 grampos, com o uso necessário de maquinário para perfurar o espaço de cada grampo.

No km 11, atingido por escorregamentos mais recentes, após serviços de limpeza e contenção emergencial, agora estão em andamento os serviços de sondagem rotativa para análise do solo, que embasará as obras de recuperação do trecho.

O DER/PR prevê concluir a maior parte dos serviços de contenção da rodovia em maio. Condições climáticas podem interferir e prorrogar este prazo.

MONITORAMENTO – Com chuvas em níveis menores que nos últimos meses, os serviços da semana prosseguiram sem grandes interrupções ou necessidade de interdição preventiva da via.

O DER/PR permanece monitorando diariamente o nível pluviométrico na região, e interditará a rodovia caso seja registrado grande volume de chuva em um único dia ou vários dias de chuvas contínuas.

A medida é necessária para garantir a segurança dos usuários, uma vez que novos escorregamentos podem ocorrer nestas condições, devido ao encharcamento dos taludes da via.

A Estada da Graciosa continua operando no sistema pare-e-siga entre os km 7 e km 8 e km 11 a km 12, com sinalização de emergência e orientação aos usuários. O DER/PR conta com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) para garantir a trafegabilidade da rodovia.

