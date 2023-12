Obras de arte furtadas avaliadas em R$16 mil foram encontradas no PR

As assinaturas das obras foram apagadas com tinta preta

Duas obras de arte roubadas avaliadas em cerca de R$16 mil foram resgatadas nesta terça-feira (5), em Londrina, no Norte do Paraná. Foi a própria artista plástica quem encontrou os quadros. Ela passava pela Avenida Duque de Caxias, no centro da cidade, quando avistou dentro de uma loja as duas obras de arte.

De acordo com a pintora, As imagens haviam sido levadas de dentro de um deposito e desde então, ela vinha tentando encontrá-los, pois as obras haviam sido furtadas há três anos. O dono da loja, que os havia colocado à venda, não sabia a origem dos quadros. As assinaturas das obras foram apagadas com tinta preta, assim como a data em que foram pintados e as técnicas utilizadas.

Ainda de acordo com o major Eguedis, subcomandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, o dono da loja relatou que comprou os quadros. “É uma pessoa de boa que compro. Mas diante de todos os fatos, eles estão sendo encaminhados à delegacia”, explicou.

A Polícia Militar também informou que duas outras pinturas furtadas na mesma época ainda não foram localizadas. Os donos da loja e a artista foram encaminhados para a delegacia para prestarem depoimentos e realizar o boletim de ocorrência.

