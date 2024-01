Obra de R$ 56,9 mi: Paraná anuncia vencedor da pavimentação de rodovia

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), publicou a declaração de vencedor da licitação da obra de pavimentação de 11,95 quilômetros da PR-092 em Doutor Ulysses, no Vale do Ribeira.

Com proposta de preços de R$ 56.919.000,00 e toda a documentação habilitada, o Consórcio Vale do Ribeira é o vencedor do edital. Ele é composta pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda, arrematante da disputa de preços, Asphalt Pavimentação Asfáltica Ltda. e Vitis Engenharia Ltda.

Com a publicação, tem início o período para apresentação de recursos administrativos quanto ao resultado, seguido de igual prazo para contrarrazões do consórcio. Após esta etapa, ou caso não haja recurso, o próximo passo é a homologação do resultado, que será publicada em diário oficial e no portal Compras Paraná.

A licitação acontece na modalidade Concorrência com Regime de Contratação Integrada (CI), contemplando a elaboração de projeto básico, projeto executivo de engenharia e execução da obra.

Está prevista a pavimentação de uma pista com 7 metros de largura, sendo uma faixa de 3,5 metros em cada sentido da via, e acostamentos de 1,5 metro em cada lado. Será executado o pavimento semirrígido, que consiste em uma camada de reforço do subleito, camadas de base e sub-base em solo cimento (combinação de solo da região com cimento), uma camada dupla de ligante asfáltico, e uma camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de revestimento.

Além de sinalização horizontal e vertical ao longo do trecho pavimentado, também serão instaladas defensas metálicas em todos os pontos mais sinuosos para garantir maior segurança aos usuários.

Para lidar com as constantes chuvas da região e também com as águas fluviais, estão previstos dispositivos de drenagem como sarjetas de concreto, descidas d’água, drenos, bueiros e também uma galeria celular.

Estão planejados, ainda, serviços complementares, como implantação de novos abrigos para parada de ônibus e enleivamento (plantio de vegetação) nas áreas próximas à rodovia, entre outros.

PRAZOS:

Após ser concluída a licitação, com assinatura do contrato, será emitida a ordem de serviço que estabelece o dia de início da obra. O prazo de conclusão é de 720 dias corridos – os primeiros 180 para elaboração de estudos e projetos e os 540 dias restantes para a obra em si.

