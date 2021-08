Da Redação

OAB emite nota de pesar pela morte de advogada em Umuarama

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Paraná, emitiu uma nota de pesar pela morte da advogada Jaqueline Soares dos Santos, uma das vítimas de um triplo homicídio ocorrido nesta segunda-feira (9), em Umuarama.

continua após publicidade .

“É com grande pesar que a OAB Paraná recebe a notícia do assassinato da advogada paranaense Jaqueline Soares dos Santos, inscrita na seccional sob o nº. 84.031. Jaqueline e os pais foram vítimas de um triplo homicídio registrado na manhã desta segunda-feira (9), em Umuarama”, informa a nota.

A OAB-PR ainda informou que irá acompanhar a apuração dos fatos.

continua após publicidade .

“A seccional paranaense, por meio da OAB Umuarama, acompanha a investigação do caso. O presidente da subseção, Ricardo Janeiro, nomeou os advogados Alessandro Dorigon, Franciellen Carvalho, Danilo Valero e Bruna Scremin para acompanhar a apuração dos fatos. Estamos acompanhando de perto essa situação, pois se trata de uma colega, barbaramente morta, juntamente com seus pais. Lamentamos muito essa tragédia e nos solidarizamos aos familiares, em nome da advocacia paranaense. A princípio está descartada a morte por motivos profissionais, mas há suspeitas de feminicídio, o que, a se confirmar seria mais trágico e revoltante, especialmente em data tão próxima dos 15 anos da Lei Maria da Penha, ocorrido no último sábado”, frisa o presidente da Seccional, Cássio Telles.

O caso:

Os corpos do casal foram encontrados pela empregada doméstica da família, que chegou para trabalhar e se deparou com as vítimas caídas. Ela procurou ajuda dos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

A PM fez o isolamento do local para aguardar investigadores da Polícia Civil (PC) e acionou o Samu para socorrer a empregada, que estava chocada com a cena. Ela foi encaminhada ao Pronto-Atendimento.

Após a chegada da PC, o corpo de Jaqueline foi encontrado em um dos quartos, com roupas, dentro de uma banheira.

Com informações do portal obemdito.