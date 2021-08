OAB acompanha investigação de assassinato de família no PR

Da Redação

Todos foram mortos com golpes de faca

O assassinado de uma família em Umuarama, no Noroeste do Paraná, deixou o município em choque e a Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai acompanhar as investigações.

A advogada Jaqueline Soares, 32 anos, e seus pais, Antônio Soares dos Santos e Helena Maria Marra dos Santos, de aproximadamente 60 anos, foram encontrados mortos na manhã desta segunda (9) com golpes de facas.

O casal foi encontrado na cozinha da casa. Já o corpo da advogada estava no piso superior da residência, dentro de uma banheira.

Os corpos foram encontrados pela empregada da família e não havia sinais de arrombamento e nem de objetos roubados.

A polícia trabalha com as hipóteses de crimes passional ou de vingança.