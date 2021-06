O que dizem as prefeituras citadas em denúncia

Continua após publicidade

A Investigação da Comissão Especial de Investigação (CEI) da Assembleia Legislativa apontou nesta segunda-feira (07), que pelo menos 39 cidades do Paraná são alvos de denúncias de pessoas que se vacinaram com o CPF de mortos. Na região, pelo menos 6 municípios seriam alvos de denúncias: São Pedro do Ivaí, Rosário do Ivaí, Jandaia do Sul, Cambira, Godoy Moreira e Arapongas.

Prefeitos e secretários de Saúde dos municípios citados rebateram as informações da CEI e dizem que não foram notificados pela comissão para prestar esclarecimentos, mesmo assim, já iniciaram apuração para descobrir se houve alguma falha neste sentido.

No caso de Arapongas, segundo o secretário municipal de Saúde Moacir Paludetto Junior, já havia uma investigação interna aberta por ordem do prefeito Sérgio Onofre para tratar desse fato. “Ocorre, no caso de Arapongas, que foram emitidas listas prévias nas UBS de acordo com a faixa etária para termos uma base de quantas pessoas seriam vacinadas. Os nomes dos vacinados eram marcados nessa lista, manualmente, para no final do dia serem incluídos no sistema. Como na época estávamos vacinando os mais idosos, algumas dessas pessoas já haviam falecido. Porém, quando da inclusão no sistema, o servidor responsável acabou cadastrando a lista inteira e não apenas os nomes marcados como vacinados, gerando esta confusão”, explica o secretário.

O secretário ainda informou que tanto não houve vacina para essas pessoas que não há ficha individual de vacinação, tampouco houve retorno para tomar a segunda dose. “Ninguém se valeria de documentos de falecido para tomar apenas uma dose, o que descarta a hipótese de fraude. Nosso sistema não tem integração com a base de dados de óbitos, daí porque aceitou a inclusão desses nomes”, acrescenta o secretário

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (PSL) informou que um levantamento com todos os vacinados da cidade foi realizado e finalizado nesta segunda-feira (7) para verificar se existem irregularidades. “Assim que apareceu o caso da falsa enfermeira em Apucarana, prontamente, solicitei que o Departamento de Saúde verificasse as pessoas vacinadas através do CPF e cartão SUS”, explica. Em viagem à Curitiba, Lauro disse que nesta quarta-feira (9) deve verificar os nomes e documentos. “Caso haja irregularidades, as pessoas envolvidas serão punidas”, complementa.

Para o prefeito de Cambira Emerson Toledo, a notícia da divulgação do município na lista da Comissão Especial de Investigação (CEI) da Assembleia Legislativa causou surpresa. “Encaminhamos nesta manhã uma documentação para análise da CGU, pois faltava uma data de vacinação para concluir um processo, mas não tem nada notificado em relação a Cambira. Hoje o sistema do Plano Nacional de Imunização (PNI) tem uma grande falha, pois em teste, verificamos que se você colocar o CPF de uma pessoa morta o sistema aceita. Essa comissão teria que analisar também o sistema e não deixar tão falho antes de criticar os municípios. Eu confio muito na minha equipe de Saúde”, declarou o prefeito.

O secretário de Saúde de Rosário do Ivaí Onivaldo Donizete Ramos afirma que até o momento, não foi notificado pela CEI a respeito de possível fraude na investigação. “Assim que tive conhecimento da notícia conversei com a Enfermeira chefe da vacinação e ela disse precisar de mais detalhes para apurar a situação. Não houve nenhuma notificação oficial, nenhum pedido de documento, então, aguardamos contato, com mais detalhes sobre a denúncia, para que seja apurado, já que temos o maior interesse em deixar tudo esclarecido”, afirmou.

A secretária de Saúde de São Pedro do Ivaí Simone Tavares, informou que o que pode ter ocorrido, é um erro de digitação. “Não tivemos conhecimento oficialmente a respeito do caso, mesmo assim, estamos tentando levantar se pode ter acontecido. Eu creio que não irá se confirmar, mas talvez, um erro de digitação possa justificar o ocorrido, se realmente aconteceu”, disse.

Conforme o prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira (PSD), uma pessoa da equipe de vacinação digitou incorretamente o CPF de uma pessoa vacinada, ocasionando o erro. “No momento em que foi constatado o erro de digitação, comunicamos a 16ª Regional de Saúde através de e-mail. Não houve irregularidade. Seguimos à risca a vacinação contra a covid”, explica.