O que a polícia já sabe sobre triplo homicídio registrado em Sarandi (PR)

Um homem suspeito de atuar como motorista de fuga no triplo homicídio registrado na última sexta-feira (22), em Sarandi, na região de Maringá (PR), se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (25). Acompanhado de um advogado, ele prestou depoimento aos investigadores e foi liberado na sequência. O crime vitimou o casal Jéssica de Jesus Hass, de 32 anos, e Rafael Moreira do Amaral, de 37, além do primo deles, o adolescente Matheus Souza do Amaral, de 15 anos. O crime foi gravado por câmeras de segurança. Veja aqui

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De acordo com as investigações, o suspeito conduziu uma caminhonete preta, registrada em nome de seu pai, e deixou o atirador nas proximidades de um bar na Rua das Rosas, no bairro Jardim Novo Centro. Imagens de câmeras de monitoramento mostram que o veículo seguiu para uma via próxima para aguardar o autor dos disparos. No entanto, o motorista deixou o local rapidamente ao notar a aproximação de uma viatura da Polícia Militar.

O ataque ocorreu enquanto as vítimas participavam de um churrasco entre amigos e familiares para celebrar a futura inauguração do estabelecimento, que havia sido adquirido pelo pai do adolescente. Testemunhas relataram que o criminoso passou pela rua observando a movimentação antes de retornar armado. Ele perseguiu o casal até o interior do imóvel, onde Rafael teria perguntado o motivo do ataque antes de ser executado na cozinha. Matheus foi atingido na cabeça enquanto estava na calçada, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor dos disparos utilizava um colete balístico e uma pistola calibre 9 milímetros, chegando a descarregar a arma e trocar o carregador durante o atentado para continuar atirando. Na fuga, o suspeito se deparou com uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a região. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele abandonou a pistola e o colete em uma esquina e conseguiu escapar a pé. Todo o material foi apreendido pela perícia.

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Segundo o delegado responsável pelo caso, William Araújo, a principal linha de investigação aponta para um crime de vingança. A Polícia Civil apura se o atentado tem ligação direta com uma desavença recente envolvendo adolescentes após uma briga no Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa. A dinâmica aponta que o atirador pretendia atingir um alvo específico, mas acabou vitimando outras pessoas sem relação direta com o conflito inicial. As diligências continuam para identificar e prender o atirador, que segue foragido.