O que a Polícia Civil já sabe sobre caso de primas desaparecidas no PR

A Polícia Civil do Paraná trabalha com a hipótese de duplo homicídio como principal linha de investigação para o desaparecimento das primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos. As jovens foram vistas pela última vez na madrugada de 21 de abril, em uma boate em Paranavaí, acompanhadas de um homem de 39 anos. O delegado Luiz Fernando Alves Silva afirma que, embora o foco atual seja o homicídio, a investigação pode evoluir para a qualificadora de feminicídio, dependendo da motivação a ser apurada.

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O principal suspeito, que se apresentava como no nome falso de Davi, está foragido desde o dia 29 de abril, quando teve a sua prisão preventiva decretada. De acordo com a polícia, o homem já possuía um mandado de prisão em aberto por roubo cometido em Apucarana, no ano de 2023. Ele também é conhecido pelos apelidos de "Sagaz" e "Dog Dog" e utilizava uma caminhonete clonada para se deslocar pela região.

Imagens de câmeras de segurança recuperadas pela perícia mostram o trio entrando em uma casa noturna por volta de 1h10 da madrugada do desaparecimento. Horas antes, as jovens haviam saído de Cianorte com o suspeito sob o convite de irem a uma festa em Porto Rico. Durante o trajeto, Sttela chegou a fazer publicações em redes sociais, registrando a presença do homem no veículo. O último sinal de internet do celular de Sttela foi detectado às 3h17 daquela madrugada, enquanto o suspeito se conectou pela última vez na manhã do dia 23 de abril.

A investigação apurou que ele retornou sozinho para a cidade de Cianorte entre os dias 22 e 23 de abril, abandonando a caminhonete e fugindo posteriormente em uma motocicleta, sem levar o aparelho celular. Testemunhas relataram que apenas Letycia conhecia o homem anteriormente. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro das jovens ou do suspeito seja reportada anonimamente pelos canais 181, 190 ou 197. Até o momento, a defesa do suspeito não foi localizada para prestar esclarecimentos.