Nuvens-funil são avistadas no interior do Paraná sob alerta de temporais

Moradores de Ponta Grossa e Ipiranga, na região dos Campos Gerais do Paraná, registraram a formação de duas nuvens-funil no céu neste sábado (10). Apesar do susto provocado pelo fenômeno climático, que tem potencial destrutivo, não houve registro de ocorrências ou estragos nas localidades afetadas. As imagens, que circularam rapidamente após serem gravadas pela população, mostram uma das formações concentrada na região da Chapada, em Ponta Grossa, enquanto a outra foi avistada nas proximidades do município vizinho de Ipiranga.

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De acordo com as definições meteorológicas, a nuvem-funil é caracterizada por uma coluna de ar em forte rotação, com gotículas de água condensadas, que se projeta para baixo a partir da base de uma nuvem de tempestade, geralmente do tipo Cumulonimbus. O fenômeno mantém essa nomenclatura e não causa danos diretos enquanto permanece suspenso. Para que seja oficialmente classificado como um tornado — este sim capaz de provocar grande destruição —, é necessário que a circulação de ventos toque a superfície da Terra, o que não aconteceu nos registros feitos neste fim de semana.

A aparição das nuvens-funil ocorre em um contexto de forte instabilidade climática no estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alertas nas categorias amarela e laranja para tempestades em quase todo o território paranaense, válidos para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão aponta para a ocorrência de chuvas volumosas, que podem atingir a marca de 100 milímetros por dia, acompanhadas de rajadas de vento intensas e possibilidade de queda de granizo a partir de domingo (11). As condições meteorológicas adversas devem se manter sobre o estado até a próxima quarta-feira (14), afetando principalmente as áreas do Centro-Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Norte Central, Sudeste, Centro-Sul e Centro-Oriental. As informações são do site aRede.

