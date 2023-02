Nuvem gigante é avistada em área rural do Paraná

Da Redação

Apesar de "impressionante", o agricultor disse que houve apenas nevoeiro e pouca chuva

Um agricultor que trabalhava na manhã deste domingo, 26, na Vila Nova dos Alemães, em Pitanga, na região central do Paraná, flagrou uma nuvem gigante, por volta das 8h. Apesar de "impressionante", o agricultor disse que houve apenas nevoeiro e pouca chuva e que não houve estragos na propriedade. Também na manhã deste domingo, uma "nuvem funil" foi flagrada por moradores de Apucarana que registraram fotos e vídeos.

Para a reportagem do g1, o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, do Simepar, explica que naquele momento havia uma faixa de instabilidade avançando no estado. Assim, a formação das nuvens pode seguir o perfil visto pelo agricultor.

"Normalmente é desse jeito mesmo, assume um perfil que se projeta na horizontal sobre a superfície e também na atmosfera mais baixa. Com isso, temos um paredão de nuvens avançando", explica.

De acordo com o meteorologista, o fenômeno é comum quando há uma frente fria avançando.

