Nuvem em formato de funil chama atenção de moradores de cidade do PR

O fato foi registrado nessa segunda-feira (1º)

Uma nuvem em formato de funil atraiu a atenção de moradores da zona rural de Cascavel, oeste do Paraná, nessa segunda-feira (1º). Inclusive, um deles, identificado como Marcelo Stachelski, decidiu registrar o momento. Assista o vídeo abaixo.

Nas imagens, é possível observar a nuvem se formando no céu. No entanto, o fenômeno não chegou a atingir o solo. Caso contrário, se a nuvem pudesse tocar o chão, existiria a possibilidade dela formar um tornado.

Segundo as informações do consultor em climatologia, astronomia e geologia da organização não governamental Amigos da Água, Rodolfo Bonafim, a nuvem-funil se forma por conta de um sistema de baixa-pressão, que cria um movimento de ar que converge para o centro e faz com que haja maior concentração de umidade e de calor.

Ainda de acordo com o especialista, toda nuvem-funil tem condições de formar um tornado, mas nem todas chegam a, de fato, se tornar um.

Assista:

Com informações do G1.

